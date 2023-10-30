Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ilçe esnafını ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ilçe esnafına ziyarette bulundu.

İş yerlerini ziyaret eden Zafer esnaflarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

İlçenin gelişmesinde esnafın büyük rol oynadığını vurgulayan Zafer, "İlçemizin daha modern hale gelmesi ve kalkınması için kurumlarımızla, belediyemizle ve sizlerle hep birlikte çalışacağız." dedi.

İlçe esnafı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Zafer'e teşekkür etti.