Sivas'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kentte görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kafeteryada düzenlenen programda konuşan Vali Şimşek, din görevlilerinin toplumsal hayatta önemli bir vazife üstlendiklerini belirtti.

İldeki din hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde her zaman istişarelerde bulunduklarını aktaran Şimşek, "Din görevlilerimiz ve imam hatip okullarımız, görevini layıkıyla yapıyor. Bizler de her zaman Valilik olarak sizlerin yanındayız." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin ise milletin emanet ettiği şehre yaklaşık 5 yıldır hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız günden bu yana, hiç kimseyi ayrıştırmadan, eşitlik ve adalet içerisinde hizmet ettik. İl Müftülüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Kur'an kurslarımızın ve camilerimizin eksikliklerinin giderilmesi için planlama yaptık. İmkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bizim bir yaratılış gayemiz, iyi bir kul, iyi bir Müslüman olabilmek. Bu nokta da herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor."

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.