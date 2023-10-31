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        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:32
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        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, savunma prensipleri ve yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        EMS Yapı Sivasspor ile Artvin Hopaspor, 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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