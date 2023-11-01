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        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçına hazır

        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:12 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:12
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        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçına hazır
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        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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