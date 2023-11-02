Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

        Sivas'ta bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen çocuk tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen çocuk tedaviye alındı.

        İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta yaşanan olayda, 20 aylık A.Ö. 4. kattaki evlerinin penceresinden düştü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçına hazır
        Sivasspor, Artvin Hopaspor maçına hazır
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın 12 gündür kayıp; 'Köyün üzerinde farklı bir hav...
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın 12 gündür kayıp; 'Köyün üzerinde farklı bir hav...
        Sivas'ta 88 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        Sivas'ta 88 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kal...
        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek
        Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi silahla öldürüldü
        Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi silahla öldürüldü
        Sivas´ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Sivas´ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu