Sivas'ta 4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Sivas'ta bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen çocuk tedaviye alındı.
Giriş: 02.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:02
Sivas'ta bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen çocuk tedaviye alındı.
İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta yaşanan olayda, 20 aylık A.Ö. 4. kattaki evlerinin penceresinden düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.