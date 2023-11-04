Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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