Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

        Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Çekirge
        Çekirge
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        10'un adı Aslan!
        10'un adı Aslan!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        Hizbullah'tan ilk açıklama
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        TFF Süper Kupa'nın tarihi değişti!
        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Sığınmacıların kaldığı okul bombalandı
        Üç puan Zaha'dan!
        Üç puan Zaha'dan!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        Habertürk ekibine canlı yayında şarapnel düştü
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçak...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçak...
        Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Koyulhisar, 2024 yılında doğal gaza kavuşacak
        Koyulhisar, 2024 yılında doğal gaza kavuşacak
        Sokakta kız arkadaşını saçından sürükleyip, döven şüpheli yakalandı
        Sokakta kız arkadaşını saçından sürükleyip, döven şüpheli yakalandı
        Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan...
        Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan...
        Ulaş'tan kısa kısa
        Ulaş'tan kısa kısa