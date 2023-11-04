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        İsrail'in saldırılarını protesto için 28 gündür nöbet tutuyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği üyesi Beşir Durupınar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için 28 gündür nöbet tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:20
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        İsrail'in saldırılarını protesto için 28 gündür nöbet tutuyor
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği üyesi Beşir Durupınar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için 28 gündür nöbet tutuyor.

        İlçe meydanında nöbet tutan Durupınar AA muhabirine, Filistin halkının büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu söyledi.

        Durupınar, yaşanan olayların 28 günlük olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "1948 yılından bu yana olan sıkıntı artık dayanılmaz noktaya geldi. Çocukların, kadınların, ihtiyarların meydanlarda bombalanmasından duyduğumuz sıkıntıyı paylaşmak için onlara bu duygularımızın ulaşmasını ümit ediyoruz. Amacımız onlara manevi destek olmak. Burada hocalarımızla arkadaşlarımızla dua okuyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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