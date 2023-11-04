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        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:46
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        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programlar uyguladı.

        Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        EMS Yapı Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

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