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        Ulaş'ta yıldırım düşmesi sonucu zarar gören minare onarılacak

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu zarar gören caminin minaresi onarılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:33
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        Ulaş'ta yıldırım düşmesi sonucu zarar gören minare onarılacak
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu zarar gören caminin minaresi onarılacak.

        İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hatipler Camii'nin minaresinde, 23 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu hasar oluştu.

        Hasar sonrası camide incelemede bulunan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, AA muhabirine, minarenin en kısa sürede onarılacağını söyledi.

        Olayda hiç bir vatandaşın zarar görmemesinin sevindirici olduğunu aktaran Kendir, "Minareyi yeniden yapmamız önem arz ediyor. Onarılması için hayırsever kardeşlerimizden de yardım bekliyoruz. İnşallah minaremizi eski haline kavuştururuz." dedi.

        Kendir, ayrıca yardımda bulunacak hayırseverleri İlçe Müftülüğü ile camii derneğine davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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