Ulaş Kaymakamı Zafer, yol kontrolüne katıldı

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve arama noktasında denetime eşlik etti.

Sivas-Malatya kara yolu güzergahındaki Ulaş Kavşağı'nda İlçe Emniyet Amirliğince gerçekleştirilen yol kontrollerini denetleyen Zafer, polislere başarı diledi.

Zafer, denetimler sırasında sürücü ve yolcularla sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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