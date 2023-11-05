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        Şarkışla'da "Kudüs'ü Savunmak, Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şarkışla İmam Hatip Mezunları Derneğince (ŞARKİMDER) "Kudüs'ü Savunmak, Anadolu'yu Savunmaktır" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:35
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        Şarkışla'da "Kudüs'ü Savunmak, Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şarkışla İmam Hatip Mezunları Derneğince (ŞARKİMDER) "Kudüs'ü Savunmak, Anadolu'yu Savunmaktır" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ercihan Altınkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Dinç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Dernek Başkanı Ahmet Uğurlu, konferansta, Filistinlilerin yaşadığı zor günleri ve içerisinde bulundukları durumu daha iyi anlamak için bu konferansı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Programda, avukat Fevzi Konaç, "Kudüs'ü Savunmak, Anadolu'yu Savunmaktır" konulu konferans verdi.

        Galeri
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