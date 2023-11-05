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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:29
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Burak Pekkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita

        Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang

        Gol: Dk. 10 Koita (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kart: Dk. 36 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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