Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pekkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang
Gol: Dk. 10 Koita (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 36 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor)
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