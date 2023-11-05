Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Burak Pekkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Dk. 88 Kvet), Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita (Dk. 88 Manaj)

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Dorukan Toköz), Semih Güler, Abdulsamet Burak (Dk. 69 Gravillon), Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan (Dk. 69 Yusuf Sarı), Belhanda, Zeneli (Dk. 46 Balotelli), Niang (Dk. 85 Yusuf Barası)

Gol: Dk. 10 Koita (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 57 Stambouli (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Yusuf Erdoğan, Dk. 85 Dorukhan Toköz, 90+2 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 90+1 Kvet (EMS Yapı Sivasspor)

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