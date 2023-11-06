Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon iç sahadaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Sahasında oynadığı 1. hafta maçında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada da Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında aynı skorla sahadan ayrıldı. Ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Sivas temsilcisi, 7. haftada ise Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
Ligin 9. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, 11. haftada dün Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlılar, sahasındaki 6 maçta 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan topladı.
Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.
Sivas ekibi, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 36. haftasında 1-0'lık skorla Konyaspor karşısında almıştı.
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