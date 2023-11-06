Sivas İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantıları başladı

Sivas İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarının ilk oturumu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı bütçesinin görüşüleceği kasım ayı oturumları Akkaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Akkaş konuşmasında, bu ay gerçekleştirilecek oturumlarda komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin karara bağlanacağını, ayrıca ilin kalkınması ve gelişebilmesi için 2024 mali yılı bütçe görüşmelerinin de yapılacağını belirtti.

Yoklamanın alınması ve bir önceki aya ait karar özetlerinin okunmasıyla oturum devam etti.

Meclisin ilk oturumuna Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ile Kültür AŞ Genel Müdürü Adem Kehci de katıldı.

Altun ve Kehci meclis üyelerine hitaben şirketlerin genel durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kasım ayının sonuna kadar sürecek İl Genel Meclisi toplantılarında İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi, 2024 ve 2025 yılları tahmini bütçelerinin yanı sıra, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu, Eğitim Hizmetleri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve İhtisas Komisyonuna havale edilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.