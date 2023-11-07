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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, Emtia Pazarı'nı gezdi

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Emtia Pazarı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:27
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        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, Emtia Pazarı'nı gezdi
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        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Emtia Pazarı'nda incelemede bulundu.

        Esentepe Mahallesi'nde kurulan pazarda tezgahtarlar ve vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, talepleri dinledi, esnaflara bol kazanç diledi.

        Öztürk, Şarkışla'nın gelişip kalkınması için el birliği içerisinde çalışacaklarını dile getirerek, sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.

        Pazar esnafı da Kaymakam Öztürk'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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