Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan G.A'yı yakalamak için çalışma yaptı.

Çalışma sonucu yakalanan FETÖ hükümlüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.