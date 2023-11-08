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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor

        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:28
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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçında galibiyet hedefliyor
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        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Çetin, ligde geçen hafta oynadıkları Yukatel Adana Demirspor maçında çok pozisyon bulmalarına rağmen bir puan aldıklarını, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

        Ligin 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Çetin, "Ne yaptığını bilen, daha kompakt oynayan bir takım. Son haftalarda yükselen bir performansları var. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

        Rakiplerini analiz etmeye çalıştıklarını vurgulayan Çetin, "Fatih Karagümrük maçında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Skor nasıl olur, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çetin, her maçtan sonra analiz yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Her maçın analizini oyuncu arkadaşlarımıza gösteriyoruz, iyi yönlerini de eksik yönlerini de gösteriyoruz. Tek sıkıntımız finalde ya gol atamamışız, ya final pasını verememişiz, ya iyi bir vuruş yapamamışız ya da duran toptan gol yemişiz. Oynadığımız maçlarda 14 gol yemişiz, bunun 4 tanesi duran toptan, 4 tanesi bireysel hatadan yediğimiz goller. Organize şekilde ya bir ya da 2 gol yemişizdir, duran top ve bireysel hatalardan gol yemişiz. Antrenmanda farklı şekilde bunları çalışıyoruz. Her hafta rakibe göre farklı çalışmalar yapıyoruz. Gece yatana kadar rakip takımın analizini çıkartıyoruz ve sonra antrenmanda işlemeye çalışıyoruz."

        Adana Demirspor maçında sakatlanan Burak Kapacak ve Modou Barrow'un sağlık durumuna ilişkin de açıklama yapan Çetin, iki oyuncunun da Fatih Karagümrük karşılaşmasında büyük ihtimalle forma giyemeyeceğini söyledi.

        - Antrenman

        EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Isınma hareketlerinin ardından idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

        Bir grup taraftar, antrenmandan önce teknik direktör Servet Çetin'e çiçek takdim etti, futbolculara tatlı ikramında bulundu.

        Adnan Saka Ortaokulunda eğitim gören özel öğrenciler de kulüp tesislerini ziyaret etti.

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