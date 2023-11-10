Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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