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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:23
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

        Topladığı 14 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak ile Modou Barrow, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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