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        Sivas'ta Türk müziği korosu konser verdi

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk müziği korosu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Hüzünlü Sedalar" konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:28
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        Sivas'ta Türk müziği korosu konser verdi
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        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk müziği korosu, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Hüzünlü Sedalar" konseri verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Zeybek oyununun ardından sanat yönetmeni ve şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

        Yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşların ayakta takip ettiği konser, koronun ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirdiği "Gençlik Marşı" ile sona erdi. İzleyenler de marşa eşlik etti.

        Konserin ardından İl ve Kültür Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, şef Ersoy'a plaket verdi, çiçek takdim etti.

        Öğretim görevlisi Servet Zeki Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin amacı bir mum ışığı yakabilmek. Bu fikir ve düşünceyle Atamızı ve tüm şehitlerimizi 'Hüzünlü Sedalar' ile yad ettik." diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

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