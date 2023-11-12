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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arama ve kurtarma birimi göreve hazır

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan arama ve kurtarma biriminin yaşanabilecek olası afetlerde göreve hazır olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:44
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arama ve kurtarma birimi göreve hazır
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde kurulan arama ve kurtarma biriminin yaşanabilecek olası afetlerde göreve hazır olduğu bildirildi.

        Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ın talimatıyla çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 130 kişilik arama ve kurtarma birimi kuruldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Arama Kurtarma Birimi (CAK) Başkanı öğretim görevlisi Kemal Demetçiçek, AFAD tarafından verilen eğitimlere katılan birimin, İçişleri Bakanlığı tarafından akredite edilmesi için başvuru yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

        AFAD'ın resmi olarak tanıdığı hafif arama kurtarma ekiplerinden biri haline geldiklerini aktaran Demetçiçek, "Üniversitemizde gönüllü yapılanmaların daha fazla olması için gayret gösteriyoruz. CAK ekibimiz, akredite olduktan sonra gönüllü öğrencileri de alarak Türkiye'nin her yerinde olası bir afet durumunda devletimizin yanında görev yapacaktır." ifadelerini kullandı.

        Demetçiçek, CAK'ın dalgıçlık, dağcılık, köpekli arama kurtarma, suda ve arazide arama kurtarma gibi çeşitli branşlarda profesyonelleşeceğini kaydetti.

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