Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        BBP Sivas İl Başkanı Polat, Şarkışla'da partililerle bir araya geldi

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Şarkışla ilçesinde partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Sivas İl Başkanı Polat, Şarkışla'da partililerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Şarkışla ilçesinde partililerle buluştu.

        Şarkışla Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Polat, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını örnek alarak siyaset yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yazıcıoğlu'nun memleketi Şarkışla'yı baba ocağı gibi gördüklerini belirten Polat, yerel seçimlere de değinerek, "BBP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kendi partileri ve adaylarıyla seçime katılacaktır." dedi.

        Polat, Şarkışla'da da belediye başkanlığına talip olduklarını dile getirdi.

        BBP Şarkışla İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz ise birlik ve beraberlik adına düzenledikleri programa katılanlara teşekkür etti.

        Programda, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arama ve kurtarma birimi göreve hazır
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arama ve kurtarma birimi göreve hazır
        Şarkışla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Şarkışla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Kamyonetin yayaya çarptığı kaza, kamerada
        Kamyonetin yayaya çarptığı kaza, kamerada
        Sivas'ta kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
        Sivas'ta kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
        Hayvan yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
        Hayvan yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
        Sivas'ta büyükbaş hayvan taşırken devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta büyükbaş hayvan taşırken devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı