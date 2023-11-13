Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Eski Sanayi'de ikinci etap konut ve ticaret alanları için kura çekimi yapıldı

        Sivas Belediyesi tarafından Eski Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesinde ikinci etap için kura çekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Eski Sanayi'de ikinci etap konut ve ticaret alanları için kura çekimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Belediyesi tarafından Eski Sanayi Bölgesi'nde sürdürülen kentsel dönüşüm projesinde ikinci etap için kura çekimi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eski Sanayi Bölgesi'ni şehre değer katan yeni bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor.

        Projede Atatürk Caddesi'ne bakan ilk etabın yapımında son aşamaya gelinirken ikinci etaptaki konut altı ticaret alanları için hak sahiplerinin katılımıyla noter huzurunda kura çekimi düzenlendi.

        Kura çekim programında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eski sanayi sorununun çözümünde hem hak sahiplerinin hem şehrin hukukunu koruyarak ortak bir noktada buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Dedikodulara hiçbir zaman cevap vermediklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

        "Birçok haksız hitamla karşılaştık. Ön kısımda yapılan inşaatların durdurulması noktasında dava açtılar ama biz asla cevap vermedik. Dedikoduya, algıya, polemiğe girmedik. Tek bir odak noktamız vardı ekip olarak, bu işi çözmekti. Çünkü söz vermiştik, Allah’a şükürler olsun sloganımıza uygun sözümüzde durduk ve Eski Sanayi sorununu çözdük. Sivas Belediyesi olarak hem Eski Sanayi Bölgesini hem de Esentepe-Yunusemre mahallelerindeki kentsel dönüşümü başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        Bilgin, Eski Sanayi sorununun uzun yıllar şehrin gündemini meşgul ettiğini hatırlatarak, "Çeyrek asırlık bir sorunu artık Sivas'ın gündeminden çıkardık. Hak sahiplerinin yüzde 100 mutabakatı ile o bölgeye değer katacak kentsel dönüşümü yapmak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından hak sahiplerinin yerleri kurayla belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        ABD'den Suriye'ye operasyon
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Kangalların 'akraba' eşleşmesi, ırkın gerilemesine neden oluyor
        Kangalların 'akraba' eşleşmesi, ırkın gerilemesine neden oluyor
        BBP Sivas İl Başkanı Polat, Şarkışla'da partililerle bir araya geldi
        BBP Sivas İl Başkanı Polat, Şarkışla'da partililerle bir araya geldi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arama ve kurtarma birimi göreve hazır
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arama ve kurtarma birimi göreve hazır
        Şarkışla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Şarkışla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Kamyonetin yayaya çarptığı kaza, kamerada
        Kamyonetin yayaya çarptığı kaza, kamerada
        Sivas'ta kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi
        Sivas'ta kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi