Sivas'ta 559 üniversite öğrencisine burs verilecek

Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Hizmet Vakfı tarafından "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen online burs başvurularının ön değerlendirme sonuçları sonuçlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever vatandaşların katkılarıyla 559 üniversite öğrencisine 6 ay boyunca aylık 1000 lira burs ödemesi yapılacak.

Başvuru yapan öğrenciler, ön değerlendirme sonuçlarını Sivas Hizmet Vakfının internet adresinden "burs sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaralarını yazarak öğrenebilecekler.

Ön değerlendirmeye göre burs alma hakkı kazanan öğrenciler, evraklarını 13-17 Kasım tarihleri arasında aile ikameti merkez olanlar Sivas Hizmet Vakfı adresine, ikameti ilçede olanlar ise kaymakamlıklara teslim edecekler.

Evraklarını gününde ve eksiksiz teslim etmeyenler burs alma haklarını kaybedecek.

Sivas Valiliği, bursların öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

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