Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl'den Uğur Çiftçi açıklaması:

        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl'den Uğur Çiftçi açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        Karagöl, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, sol kanat oyuncusu Uğur Çiftçi ile ilgili bugün medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.

        Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Karagöl, şunları kaydetti:

        "Ligde zorlu maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi

        Benzer Haberler

        ÇEDAŞ yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi
        ÇEDAŞ yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi
        Sivasspor'da Samba Camara'ya sürpriz doğum günü kutlaması
        Sivasspor'da Samba Camara'ya sürpriz doğum günü kutlaması
        Sivasspor, Trabzonspor maçına salonda ve sahada hazırlanıyor
        Sivasspor, Trabzonspor maçına salonda ve sahada hazırlanıyor
        Sivas'ta arkadaşının evinde ölü bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta arkadaşının evinde ölü bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta yeni jeotermal sera için çalışma başlatıldı
        Sivas'ta yeni jeotermal sera için çalışma başlatıldı
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü