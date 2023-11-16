Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl'den Uğur Çiftçi açıklaması:

EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Karagöl, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, sol kanat oyuncusu Uğur Çiftçi ile ilgili bugün medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Karagöl, şunları kaydetti:

"Ligde zorlu maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."