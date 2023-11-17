Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta 16 bin fidan dikildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 16 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta 16 bin fidan dikildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde 16 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, 8 farklı türde 16 bin fidanın, köy muhtarlarıyla belirledikleri bölgelere dikildiğini söyledi.

        Temel amaçlarının gençlere, gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakmak olduğunu belirten Doğan, "Tabiatta var olan ekolojik dengenin devam ettirilmesi, çevrenin korunması için ilçemizde fidan dikme çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarla inşallah ilçe merkezi ve köylerimizde yeşil alanlar artacak." dedi.

        Doğan, ağaçlandırma çalışmalarında destek veren muhtarlara da teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta bozkırın ortasına sera kuran girişimci 40 ton domates hasat etti
        Sivas'ta bozkırın ortasına sera kuran girişimci 40 ton domates hasat etti
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl'den Uğur Çiftçi açıklaması:
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl'den Uğur Çiftçi açıklaması:
        ÇEDAŞ yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi
        ÇEDAŞ yöneticileri öğrencilerle bir araya geldi
        Sivasspor'da Samba Camara'ya sürpriz doğum günü kutlaması
        Sivasspor'da Samba Camara'ya sürpriz doğum günü kutlaması
        Sivasspor, Trabzonspor maçına salonda ve sahada hazırlanıyor
        Sivasspor, Trabzonspor maçına salonda ve sahada hazırlanıyor
        Sivas'ta arkadaşının evinde ölü bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta arkadaşının evinde ölü bulunan hemşire son yolculuğuna uğurlandı