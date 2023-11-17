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        Sivas'ta üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması sona erdi

        Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 21:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:07
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        Sivas'ta üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması sona erdi
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        Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen üniversiteler arası "Anadolu'nun Mirası Soframda" yemek yarışması sona erdi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen yarışmaya 13 üniversiteden 70 yarışmacı katıldı.

        Yarışmanın jüri üyeliklerini Sahrap Soysal, Şefika Günyel, Ferhat Bora, Uğur Gömeç ve İshak Kaan Usta yaptı.

        Yöresel yemeklerinden örnekler sunulan yarışmada, "ana yemek" kategorisinde Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Doğukan Aydın, Kaan Gündüz, birici olurken, "tatlı" kategorisinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Ramazan Sertdemir, Bahar Biçer birinci oldu.

        Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, Sivas Kültür AŞ Genel Müdürü Adem Kehçi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Hakan Koç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Hastaoğlu verdi.

        Yarışmaya katılan üniversitelere ve öğrencilere teşekkür eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, "Anadolu'nun Mirası Soframda içerikli yemek yarışması Türkiye'de tek olan bir yemek yarışmasıdır. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu yarışmaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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