Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00'de BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları, VIP alt 200 lira, maraton alt ve üst ile misafir tribün 150 lira, güney alt ve üst 120 lira olarak belirlendi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için başvurularını www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.