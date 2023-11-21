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        Sivas'ta karla mücadelede 923 personel ve 489 araç görev alacak

        Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında 923 personel ve 489 aracın görevlendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:16
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        Sivas'ta karla mücadelede 923 personel ve 489 araç görev alacak
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        Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında 923 personel ve 489 aracın görevlendirildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 bin 488 kilometrekare ile Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci şehri olan Sivas'ta, 2023-2024 Yılı Kış Tedbirleri Hazırlık Değerlendirme Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında, yetkililerin katılımıyla yapıldı.

        Toplantının açılışında konuşan Vali Şimşek, vatandaşların kış şartlarından etkilenmemesi adına tedbirlerin alındığını belirtti.

        Sivas'ta 17 ilçe, 1234 köy ve birçok mezra ile mahallede, yaklaşık 10 bin kilometre yol ağında karla kapanacak yollarda temizleme çalışmalarının titizlikle yürütüleceğini ifade eden Şimşek, karın nimetinden faydalanmayı ve kurak bir mevsim geçirmemeyi diledi.

        Kapanabilecek şehirler arası yolları koordineli şekilde yedi yirmi dört esasına ve önceliğe göre açarak gerekli tuzlama çalışmalarının yapılacağını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

        "Kış koşulları, kapanan yollar ve güvenli ulaşım ağları noktasında vatandaşlarımızı basın yayın yolu ile bilgilendirelim. Araç sahiplerinin can ve mal güvenliği açısından kış koşullarına uygun şekilde yola çıkması için uyaralım. Kış lastiği, zincir, takoz, çekme halatı denetimlerimizi yapalım. Geçitler, zincirleme kazaya mahal verilebilecek yollar ve çığ tehlikesi oluşturabilecek bölgeler üzerinde titizlikle duralım. Köy yollarının erken açılması için yapılan asılsız ihbarlar aksaklığa mahal verdiği için cezasız bırakmayalım."

        Şimşek, karla mücadelede Karayolları Bölge Müdürlüğünden 548 personel ve 321 aracın, İl Özel İdaresinden 124 personel ve 92 aracın, Sivas Belediyesinden ise 251 personel ve 76 aracın sahada görev alacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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