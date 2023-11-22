Sivas'ta kuruyan "tek ağaç" çınar ağacıyla değiştirildi Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve halk arasında "tek ağaç" olarak bilinen akasya ağacının kuruması nedeniyle yerine çınar ağacı dikildi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve halk arasında "tek ağaç" olarak bilinen akasya ağacının kuruması nedeniyle yerine çınar ağacı dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve zaman içerisinde hem meydanın bir simgesi hem de halk arasında bir buluşma noktası haline gelen akasya ağacı zamana yenik düştü.

Geçen yıl şiddetli fırtına sonucu kökünden oynayarak büyük ölçüde kuruyan ağaç, tamamen çürümeye yüz tutunca Sivas Belediyesi tarafından uzun ömürlü olmasıyla bilinen çınar ağacıyla değiştirildi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehir hafızasında önemli bir yere sahip olan ağacın değişimine katılarak ekiplere kolaylık diledi.