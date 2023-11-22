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        Sivas'ta kuruyan "tek ağaç" çınar ağacıyla değiştirildi

        Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve halk arasında "tek ağaç" olarak bilinen akasya ağacının kuruması nedeniyle yerine çınar ağacı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:33
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        Sivas'ta kuruyan "tek ağaç" çınar ağacıyla değiştirildi
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        Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve halk arasında "tek ağaç" olarak bilinen akasya ağacının kuruması nedeniyle yerine çınar ağacı dikildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve zaman içerisinde hem meydanın bir simgesi hem de halk arasında bir buluşma noktası haline gelen akasya ağacı zamana yenik düştü.

        Geçen yıl şiddetli fırtına sonucu kökünden oynayarak büyük ölçüde kuruyan ağaç, tamamen çürümeye yüz tutunca Sivas Belediyesi tarafından uzun ömürlü olmasıyla bilinen çınar ağacıyla değiştirildi.

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehir hafızasında önemli bir yere sahip olan ağacın değişimine katılarak ekiplere kolaylık diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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