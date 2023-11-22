Sivas'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı yılda 13 bin öğrenciyi ağırlıyor Sivas'ta çocukların hem öğrendiği hem de eğlendiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yılda yaklaşık 13 bin öğrenciyi misafir ediyor.

Sivas'ta çocukların hem öğrendiği hem de eğlendiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yılda yaklaşık 13 bin öğrenciyi misafir ediyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, parkı ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında eğitim alan Atatürk İlkokulu öğrencileriyle sohbet eden Şimşek, her yıl yaklaşık 13 bin öğrencinin faydalandığı parkın şehir için önemli olduğunu ifade etti.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle, çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi kapsamında Eğriköprü Mahallesi'nde kurulan parkta, 4-12 yaş grubundaki çocuklar trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı öğreniyor.

Eğitimlerde akülü araç kullanan öğrencilere, trafikte uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhaları ve yol işaretlerinin anlamı, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler veriliyor.

Yaya geçidi, trafik levhaları ve tünel gibi unsurların yer aldığı eğitim parkında, ilk yardım eğitimi de maket üzerinde uygulamalı aktarılıyor.