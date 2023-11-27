Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Charisis, Burak Kapacak, Manaj

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mehmet Can Aydın, Baniya (Dk. 40 Trezeguet), Denswil, Evren Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Pepe, Abdulkadir Ömür, Visca, Onuachu

Goller: Dk. 4 Saiz, Dk. 20 Manaj (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 39 Pepe, 45+1 Onuachu (Trabzonspor)

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