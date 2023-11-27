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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 20:55 Güncelleme: 27.11.2023 - 20:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Charisis, Burak Kapacak, Manaj

        Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Mehmet Can Aydın, Baniya (Dk. 40 Trezeguet), Denswil, Evren Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Pepe, Abdulkadir Ömür, Visca, Onuachu

        Goller: Dk. 4 Saiz, Dk. 20 Manaj (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 39 Pepe, 45+1 Onuachu (Trabzonspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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