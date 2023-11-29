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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:28
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        E.P. idaresindeki 06 GC 1483 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, B.K'nin kullandığı 58 ADH 341 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü E.P. ile aynı araçtaki N.M. ve G.D. yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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