Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile eşi tedavi altına alındı.

H.K. (59) idaresindeki 58 ACK 116 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi M.K. (58) yaralandı.

Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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