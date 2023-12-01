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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile eşi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:08
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile eşi tedavi altına alındı.

        H.K. (59) idaresindeki 58 ACK 116 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Hamidiye Millet Bahçesi yakınlarında devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi M.K. (58) yaralandı.

        Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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