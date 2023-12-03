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        Sivas'ta jandarmadan engellilere özel etkinlik

        Sivas'ta jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklar ve ailelerini misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:25
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        Sivas'ta jandarmadan engellilere özel etkinlik
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        Sivas'ta jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklar ve ailelerini misafir etti.

        Down sendromlu 5 yaşındaki Miray Tokmak'ı İl Jandarma Komutanlığında ağırlayan ekipler, Miray'ın güzel bir gün geçirmesini sağladı.

        Jandarma kıyafeti giyen Miray, askerleri selamlayarak, İl Jandarma Komutanlığı emrindeki görevli köpeklerle oynadı.

        Komutanlıkta başka engelli çocuklar ve ailelerini de misafir eden jandarma ekipleri, çocuklara çeşitli hediye verdi.

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