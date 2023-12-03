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        Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:43 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:45
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a ulaştı.

        Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

        Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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