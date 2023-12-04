Sivas İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları başladı

Sivas İl Genel Meclisi, aralık ayı toplantılarının 1. oturumunu gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan ilk oturumda İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, açılış konuşması yaptı.

Aralık ayında gerçekleştirilecek oturumlarda ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alınacağını belirten Akkaş, meclisin alacağı kararların Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

Açılış ve yoklamanın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan kasım ayına ait İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarının tutanak özetleri okundu.

Aralık ayı toplantılarında göletler ve su kaynakları, araştırma ve inceleme, imar ve bayındırlık, plan bütçe komisyonlarına havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları 8 Aralık Cuma gününe kadar yapılacak olan 5 oturum ile sona erecek.