Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:11 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Emrah Başsan ve Gerson Rodrigues'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

        Modou Barrow'un arka adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Hafta içinde gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Emrah Başsan'a yapılan kontrollerde sağ alt adalesinde yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında dün yapılan son antrenmanda sağ alt adalesinden sakatlanan Gerson Rodrigues'in adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği, sporcunun tedavisine sağlık ekibince başlanıldığı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor
        Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor
        Sivas İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları başladı
        Sivas İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları başladı
         Kangal köpekleri dünyada safkan ırk olarak kabul görmüyor; gen haritasının...
         Kangal köpekleri dünyada safkan ırk olarak kabul görmüyor; gen haritasının...
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri kuşlar için kafes yaptı
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri kuşlar için kafes yaptı
        Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
        Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
        Prof. Dr. Tuğut: Rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlar...
        Prof. Dr. Tuğut: Rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV enfeksiyonlar...