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        Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:33
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        Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

        Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

        Sivasspor, ligin 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

        Ligde puan cetvelinde 13. sırada bulunan Sivasspor, bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.

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