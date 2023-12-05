Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.
Sivasspor, ligin 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.
Ligde puan cetvelinde 13. sırada bulunan Sivasspor, bu periyotta rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.
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