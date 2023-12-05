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        Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:06
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        Sivasspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyen futbolcular antrenmanda yer almadı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        EMS Yapı Sivasspor ile Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor, 7 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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