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        Sivas'ta 97 bin 200 makaron yakalandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 97 bin 200 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 18:44 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:47
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        Sivas'ta 97 bin 200 makaron yakalandı
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        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 97 bin 200 makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir ikamet, eklentileri, depo ve bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda 95 bin 800'ü boş ve 1400'ü dolu olmak üzere 97 bin 200 makaron, 15 kilogram kaçak tütün ve 335 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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