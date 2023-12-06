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        Sivas'ta firari 6 hükümlü yakalandı

        Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:56
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        Sivas'ta firari 6 hükümlü yakalandı
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        Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda nitelikli cinsel istismar, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma, birden fazla kişi ile tehdit, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl ila 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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