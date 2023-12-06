Sivas'ta firari 6 hükümlü yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda nitelikli cinsel istismar, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma, birden fazla kişi ile tehdit, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl ila 4 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.