Sivasspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, biletlerin VIP alt 1100, maraton alt ve üst 1050, güney alt ve üst ile kadın tribün 800, misafir tribünü 1000 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Sivasspor Yönetim Kurulu'nun, taraftarın isteğiyle deplasman tribününe vermeyi planladığı yüzde 30 kontenjandan vazgeçtiği de belirtildi.

- Kombineler bir bilet fiyatına

Taraftarların kombine alarak bir bilet fiyatına tüm iç saha maçlarını takip edebileceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivasspor'umuzun 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olan kombinelerin satışı devam ediyor. Taraftarlarımızı kombine alarak takımımızı desteklemek ve birlikte başarılara ulaşmak için BG Grup 4 Eylül Stadı'na bekliyoruz. Taraftarlarımız passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombine satın alabilir."

Sivasspor'un kombine fiyatlarının ise VIP alt 2 bin 620, maraton alt c-d-e 1745, maraton üst c-d-e 1745, maraton alt a-b-f-g 1310, maraton üst a-b-f-g 1310, güney alt ve üst 875 lira olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon sahasında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda da Galatasaray karşılaşmasında uygulanacak bilet fiyatlarının geçerliği olacağı aktarıldı.