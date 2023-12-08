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        Kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü

        Sivas'ta otomobiliyle kaza yapan kadın sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:07
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        Kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü
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        Sivas'ta otomobiliyle kaza yapan kadın sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        F.Y. (30) yönetimindeki 50 SB 370 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında bariyere çarptı.

        Kazayı gören R.Ö. (58), 34 KFY 49 plakalı aracını emniyet şeridine park ederek, yanındaki M.E.Ö. (30) ile sürücüye yardım için araçtan indi.

        Bu sırada M.İ. (48) yönetimindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç, R.Ö. ve M.E.Ö'ye çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kentteki hastanelere kaldırılan R.Ö. ve M.E.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı F.Y'nin tedavisi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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