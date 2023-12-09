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        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:56
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        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sınırlı alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, üçüncü bölge sonlandırma ve taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan futbolcular Fode Koita ve Modou Barrow ise daha sonra yardımcı antrenör Dünyacan Çiçekverdi yönetiminde çalışmalarına devam etti.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.

        TÜMOSAN Konyaspor ile EMS Yapı Sivasspor, 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

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