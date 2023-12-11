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        Sivas'ta Alibaba-Kılavuz bağlantı yolu hizmete açıldı

        Sivas'ta Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayan yol projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:34
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        Sivas'ta Alibaba-Kılavuz bağlantı yolu hizmete açıldı
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        Sivas'ta Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı ile Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nı birbirine bağlayan yol projesi tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde alternatif yol güzergahları oluşturarak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, kentin doğusu ile batısı arasında yeni bir ulaşım aksı kurmak için çalışma başlattı.

        İçerisinde köprü projesini de barındıran bağlantı yolunda altyapı, yol dolgusu ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından asfalt, aydınlatma unsurları ve yol çizgileri de tamamlandı.

        Bağlantı yolundaki ilk sürüşü Togg ile gerçekleştiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin trafik sorununu çözecek yeni yollar, yeni bulvarlar açarak hizmete sunduklarını belirtti.

        Alibaba-Kılavuz bağlantı yolunun hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ekibimizle yaşadığımız şehrimize bir söz verdik. Bu şehri daha gelişmiş bir hale getirerek insanlarımızı mutlu kılacak projeleri hayata geçirecektik." ifadelerini kullandı.

        Açılışı yapılan 3 kilometrelik yolun 3 gidiş 3 geliş şeridi olmak üzere bisiklet ve yürüyüş yolları, aydınlatma unsurları ve ağaçlandırmasıyla şehre değer katacağını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

        "5 yıl önce milletimize bir söz vermiştik, ortak akıl ve istişareyle birlikte şehrimize değer katacak eserler inşa edeceğiz dedik. 5 yılın sonunda da aynı sözümüzle şehrimizin ihtiyacı olan eserlerimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eleştiriye açık bir yönetim anlayışımızla her kesimle bir araya geliyor, istişare ediyoruz. Bu anlayışla yaptığımız projelerimiz şehrimizin ihtiyaçlarını doğru belirlemede önemli bir etken oluşturuyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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