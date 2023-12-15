Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un eski başkanlarından Yakup Gülmez vefat etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un eski kulüp başkanlarından Yakup Gülmez, 69 yaşında vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un eski başkanlarından Yakup Gülmez vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un eski kulüp başkanlarından Yakup Gülmez, 69 yaşında vefat etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüp, 1991-1992'de kulüp başkanlığı yapan Gülmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Mesajda, "Yakup Gülmez'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Gülmez'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        ABD, İsrail'e süre verdi
        ABD, İsrail'e süre verdi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Geminid meteor yağmuru büyüledi
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        İki fotoğraf karesi! Van Gölü'ndeki çekilmeyi gözler önünde
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Nefes borusu yırtılan hastadan sonra kritik uyarı: Hapşırığınızı tutmayın
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        Emeğin payı 6 yılda 20.81 puan düştü
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı

        Benzer Haberler

        Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Zara'da Filistin'e yardım kermesi düzenlendi
        Zara'da Filistin'e yardım kermesi düzenlendi
        Ulaş Gölü sessizliğe büründü
        Ulaş Gölü sessizliğe büründü
        Sivas Valiliğinden yabancı öğrencinin öldüğü trafik kazasına ilişkin açıkla...
        Sivas Valiliğinden yabancı öğrencinin öldüğü trafik kazasına ilişkin açıkla...
        Akıncılar'da "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi
        Akıncılar'da "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlendi
        Şarkışla'da öğrencilere hava araçları maketlerle tanıtıldı
        Şarkışla'da öğrencilere hava araçları maketlerle tanıtıldı