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        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:34
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        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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        Galeri

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