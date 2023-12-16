GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Y.Y. yönetimindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Y'ye (51) çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Numune Hastanesine kaldırılan N.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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