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        Sivas'ta otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:25
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        Sivas'ta otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İ.Y. yönetimindeki otomobil, Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'nde kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin camına çarptı.

        Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.

        Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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