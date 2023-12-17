Sivas'ta otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İ.Y. yönetimindeki otomobil, Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'nde kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin camına çarptı.

Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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